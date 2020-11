Sconcerti: "La Lazio deve ricominciare a correre, lo scorso anno avrebbe vinto facilmente a Torino"

La Lazio ha conquistato tre punti importantissimi ieri a Torino sia per la classifica sia per come è maturata la vittoria. La squadra di Inzaghi fino al minuto 90' del secondo tempo perdeva 3-2 e alla fine è riuscita grazie a Immobile e a Caicedo a segnare prima il 3-3 e poi il 4-3 finale. Tuttavia il giornalista Mario Sconcerti è ancora scettico sul momento che stanno vivendo i biancocelesti. Queste le sue parole ai microfoni di TMW Radio:"E' successo qualcosa dopo il lockdown, e la Lazio è riuscita ad adattarsi di meno a questo nuovo calcio. Ha avuto molti sbalzi e un calo da parte dei giocatori più importanti, vedi Luis Alberto, Milinkovic, Leiva, Immobile. Deve ricominciare a correre. Lo scorso anno avrebbe vinto a Torino non al 98° ma ben prima".

