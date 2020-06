Sconcerti: "La Lazio merita lo Scudetto, ha le carte in regola per vincerlo"

Alla ripresa del campionato sarà di nuovo lotta Scudetto: la Lazio è pronta a giocarsi tutte le sue carte. Ai microfoni di Calciomercato.com è intervenuto Sconcerti: "Credo che la Lazio sia avanti, anzi per quello che ha fatto fin qui di sicuro meriterebbe lo scudetto. Ha battuto due volte la Juventus, tra l’altro in maniera molto netta. Pare che Sarri stia ridisegnando la Juventus, ma in realtà ne sappiamo poco, bisogna vedere se è vero. Comunque la squadra di Inzaghi ha tutte le carte in regola per puntare allo scudetto".