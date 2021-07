Sconcerti: "Lazio, a Sarri basterà un mese. Correa sarebbe perfetto a sinistra"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato della Lazio e dell'approdo di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste, per poi affrontare questioni di mercato: "A Sarri non servirà più di un mese, si parla di 50-60 allenamenti e sono tanti. Il vero problema è semmai non avere tutti i giocatori insieme ma per il resto, visto anche il suo fondamentalismo, non penso ci sarà bisogno di troppo tempo".

MOVIMENTI DI MERCATO - "Non so quanto vogliano piazzare Correa e quanto bisogno abbiano. Per me può fare benissimo l'esterno sinistro, la mezzapunta che parte larga. Non il quinto, ma un secondo attaccante che parte da sinistra. Una Lazio senza Correa sarebbe una Lazio indebolita".

