Sconcerti: "Lazio in Champions? Non credo sarà un bagno di sangue"

Mario Sconcerti ha parlato del futuro della Lazio nella Champions League del prossimo anno ai microfoni di TMW Radio. La matematica qualificazione dista oramai pochissimi punti per i biancocelesti. Questa l’analisi di Sconcerti:

"Non credo sarà un bagno di sangue. Conte ha vinto il campionato inglese con il 3-5-2, è un gioco internazionale ormai. E se la Lazio non farà strada in Champions, non sarà per il modulo di Inzaghi".

Calciomercato Lazio, Carnevale apre alla cessione di De Paul: "È il momento di un top club"

Zanardi, condizioni ancora gravi: avviata la riduzione della sedazione

TORNA ALLA HOMEPAGE