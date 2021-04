Sconcerti: "ll calcio italiano è peggiorato. Sulla corsa Champions..."

Ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato anche del momento del calcio italiano, soffermandosi sulla corsa per la Champions League: "Lo scorso anno c'erano 4 squadre in zona Champions che avevano più di dieci punti di vantaggio sulle altre. Tre di quelle quattro, Lazio, Atalanta e Juventus hanno perso punti. Il campo si allarga ora. Non si può dire che il nostro calcio sia migliorato. E' cambiata l'Inter, tutto il resto no ".

Lazio Women, Morace: "Col Chievo grande mentalità. Siamo in crescita"

Lazio, Mirko Fersini e il ricordo della società: "Il tuo sorriso è la nostra vittoria"

TORNA ALLA HOME PAGE