Scozia - Repubblica Ceca, da centrocampo Schick trascina i suoi alla vittoria

Esordio da sogno per la Repubblica Ceca a Euro 2020. La formazione guidata da Jaroslav Šilhavý ha vinto a Glasgow contro la Scozia nella prima gara del girone D. La partita poteva non essere delle più semplici: gli scozzesi tornavano a disputare una competizione internazionale (Europei o Mondiali) dopo 23 anni e il fatto che lo facesse in casa con il proprio pubblico avrebbe potuto aiutare i giocatori. A mettere i bastoni fra le ruote ai padroni di casa ci ha pensato Patrik Schick: al 42' ha realizzato il gol del vantaggio, poi al 52' ha raddoppiato con un vero e proprio capolavoro balistico. Da centrocampo l'ex attaccante della Roma ha colto impreparato Marshall realizzando, al momento, il gol più bello della competizione. Con questa vittoria i cechi raggiungono gli inglesi in testa alla classifica.