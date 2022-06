SCR Altach, Klose si presenta: “Ho le idee chiare. Ecco a quale allenatore mi ispiro…”

È iniziata qualche giorno fa la prima esperienza da allenatore per Miroslav Klose, che dopo alcuni anni negli staff tecnici di Bayern Monaco e della nazionale tedesca, ha deciso di mettersi in proprio. L'ex attaccante della Lazio ha firmato con gli austriaci dell'SCR Altach e si è presentato così in conferenza stampa: "Mi sono subito reso conto che qualcosa sta emergendo qui e che ci sono persone al lavoro che vogliono migliorare ulteriormente il club. Mi è stato promesso un team molto comunicativo e disposto a imparare. Li ho già visti sul campo oggi. Vogliamo migliorare con ogni allenamento e ogni partita. Il mio obiettivo è che riusciamo a dare alle persone sugli spalti la sensazione che questa squadra dia tutto ad ogni secondo. A chi mi ispiro? Ho imparato molto da Flick, è fantastico sotto ogni punto di vista. Mi metto molto sotto pressione. Ho le idee chiare. Sarà una strada difficile. Probabilmente devo ridimensionare le mie aspettative”.