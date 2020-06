Scudetto, Baldini: "La Lazio può mettere in difficoltà la Juventus"

L'ex difensore ed ex allenatore del Trapani Francesco Baldini ha parlato a La Giovane Italia della ripresa del campionato: "Mi viene difficile fare dei pronostici, ma penso ci siano due cose che avranno un peso fondamentale in questi mesi di campionato. In primo luogo, avere una rosa lunga sarà ovviamente fondamentale per affrontare partite ogni tre giorni. Ma soprattutto, ancora più importante secondo me, ne usciranno meglio quelle squadre che hanno dei concetti meglio consolidati. La chiave sarà sfruttare quello che già si era già costruito da un punto di vista psicologico e tecnico per meglio affrontare mentalmente questi prossimi mesi. L'unica cosa che mi sento di dire è che la Lazio ha la struttura per mettere in difficoltà la Juventus in questo rush finale, ma non vorrei sbilanciarmi in altri pronostici".

IL GIOCO - "Io sono un guardioliano convinto e quando vedo giocare le sue squadre riconosco subito i concetti di gioco più importanti, come l'interscambio dei ruoli e l'occupazione dello spazio in campo. Un collettivo, se ha già sviluppato una capacità simile di stare in campo, sarà secondo me favorito rispetto ad avversari che invece devono ricominciare da capo o che magari stavano iniziando a trovare la quadra prima della pausa".

