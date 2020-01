Scudetto, Petkovic: "Occhio alla Lazio, la squadra ha qualità"

Il nome di Vladimir Petkovic in casa Lazio sarà per sempre legato alla vittoria della finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013 contro la Roma. Il tecnico, che oggi siede sulla panchina della Svizzera, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato della corsa Scudetto includendo anche la sua ex squadra: "La Juve è ancora favorita. È abituata. L’Inter ha fatto il salto di qualità, ha un condottiero che pretende tanto da se stesso e da tutti. E occhio alla Lazio. Questi sono momenti topici della stagione, la squadra biancoceleste ha qualità e potrebbe continuare a fare bene".

