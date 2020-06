Scudetto, Tardelli: "La Juventus ha la rosa più forte, la Lazio le motivazioni"

A Tuttomercatoweb.com ha parlato l'ex centrocampista e tecnico, oggi candidato alla presidenza dell'Assocalciatori, Marco Tardelli. La sua opinione sulla lotta per lo Scudetto: "Se guardiamo le rose probabilmente la Juventus ha qualcosa in più. Ma la Lazio ha tante motivazioni e un'occasione bellissima da non farsi scappare. Però in questa situazione è difficile capire tutto. Tutte le squadre saranno in difficoltà".