Semplici: "Play-off Scudetto? Non mi piacciono affatto"

Un'idea buttata lì, vista l'emergenza Coronavirus. L'Italia intera si è fermata e con essa anche il campionato di calcio. Il tutto riprenderà solamente quando i medici daranno l'ok. Per adesso anche i giocatori restano a casa: no allenamenti, no partite, no amichevoli. Niente di niente. Con il passare dei giorni anche il resto d'Europa sta prendendo in seria considerazione il virus, propagatosi in poco tempo in quasi tutto il globo. Il mondo del calcio deve prenderne coscienza e adattarsi di conseguenza: per il momento la UEFA ha rinviato a data da destinarsi sia la Champions League sia l'Europa League, oltre alle amichevoli tra le Nazionali e i play-off per l'Europeo. Europeo che con ogni probabilità slitterà a fine estate o addirittura al prossimo anno. Dunque, ci sarà tutto il tempo per concludere i campionati regolarmente, senza ricorrere ai play-off per assegnare lo Scudetto e ai play-out per decretare le retrocesse in Serie B, idea paventata inizialmente. A tal proposito, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Leonardo Semplici, ex allenatore della SPAL recentemente esonerato, si è espresso in maniera del tutto negativa sull'argomento: "Play-off Scudetto? È una cosa che non mi piace, ma può essere che ci sia bisogno di ricorrere a questa soluzione per concludere il campionato".

Calciomercato Lazio, proposto l'argentino Capaldo

Serie A, la Lega comunica l'intenzione di voler concludere il campionato

Clicca qui per tornare all'homepage del sito