Serbia, il saluto di Milinkovic al Lazio Fan Club di Baku - VIDEO

Tre punti fondamentali quelli che la Serbia è riuscita a strappare sul campo dell'Azerbaigian nella terza giornata del girone di qualificazione ai Mondiali 2022. Milinkovic e compagni restano aggrappati al primo posto in classifica insieme al Portogallo a quota 7 punti. Nel post partita, il centrocampista della Lazio si è fermato nelle vicinanze dello stadio per salutare il Lazio Fan Club di Baku, in Azerbaigian, con un: "Forza Lazio".