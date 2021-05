Seria A, si infiamma la corsa Champions: il Milan inciampa contro il Cagliari

La corsa Champions si deciderà all'ultima giornata. Questo il verdetto della 37ª giornata di Serie A. Sul prossimo turno si prospetta di fuoco. Nel posticipo della domenica, il Milan non va oltre il pareggio contro il Cagliari complicando non poco la qualificazione. A San Siro termina 0-0 con occasioni da entrambe le parti e soprattutto con i sardi che, nonostante la salvezza già acquisita, non hanno mollato un centimetro. La situazione in classifica dice che Inter e Atalanta sono già certe di un posto in Champions. Ci sono solo due poltrone, invece, per Napoli, Milan (entrambe a quota 76 punti) e Juventus (75 punti). Nella 38ª di campionato tutte e tre sono chiamate a portare a casa la vittoria per strappare il pass per la fase a gironi. Il programma prevede Atalanta-Milan, Bologna-Juventus e Napoli-Verona. Ci sarà da divertirsi.