Serie A, a Genoa ballano le panchine: i possibili sostituti di D'Aversa e Ballardini

Ballano le panchine in Serie A e in particolare a Genova dove sia la Samp che i grifoni stanno vivendo un momento difficile per quanto riguarda la classifica. Nell'ultima giornata i blucerchiati hanno perso 3-0 contro il Torino, il Genoa non è andato invece oltre lo 0-0 contro il Venezia. Queste sono quindi ore di riflessione per entrambe le società: per D'Aversa decisivo sarà il prossimo impegno contro il Bologna e per Ballardini quello contro l'Empoli.

In casa Samp i nomi dei sostituti sono pronti: Beppe Iachini, Fabio Liverani o Luigi Di Biagio, per quanto riguarda il Genoa invece in pole sembra esserci sempre Andrea Pirlo ma non è da escludere anche il nome di Gattuso.

Lazio, dopo Ferguson, Pioli e Conte ora Sarri: con Cataldi il futuro è roseo

Lazio, tra integralismo e abitudini: Sarri ha trovato la quadra del cerchio

TORNA ALLA HOME