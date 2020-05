Serie A, Accardi: "Spadafora si occupi di altro, il Governo è una cosa seria"

L’operatore di mercato Beppe Accardi ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, criticando duramente l'operato del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: "A mio avviso non è adatto a ricoprire il ruolo che svolge. Dice di sì, ma credo in realtà che non abbia intenzione di fare ripartire il calcio. Invece dovrebbe ricordarsi che è lo sport principale".

CALCIO TRAINO PER LO SPORT - "Con questo Governo c’è poco da interpretare, non si capiscono neanche tra di loro. Ma un’idea ce l’ho. Dalle dichiarazioni che rilascia Spadafora, la sensazione forte è che non abbia a cuore il calcio che è un traino per tutti gli altri sport grazie ai soldi che fa arrivare allo Stato. Non so, probabilmente non gli piace il calcio...".

CONSIGLIO A SPADAFORA - "Di occuparsi di altro. Il Governo è una cosa seria, il calcio dà lavoro, non può ammazzare l’economia della Nazione non mettendo il calcio nelle condizioni di ripartire. Credo che comunque si ripartirà".