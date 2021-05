Serie A, al via il turno infrasettimanale: apre il Napoli, le altre big tutte mercoledì

Neanche il tempo di concludere lo scorso turno di campionato, che alle porte c'è già la 36ª giornata. La Serie A torna in campo con il turno infrasettimanale. Solo tre partite al termine (quattro per la Lazio) e i punti inziano a diventare molto pesanti. Apre il programma il match di questa sera del Maradona tra Napoli e Udinese. Ben otto le partite in programma mercoledì. L'anticipo delle 18:30 mette di fronte Cagliari e Fiorentina mentre alle 20:45, tutte in contemporanea: Lazio-Parma, Inter-Roma, Sassuolo-Juventus, Torino-Milan, Atalanta-Benevento, Sampdoria-Spezia e Bologna-Genoa. Chiude il turno di campionato il posticipo del giovedì tra Crotone e Verona all'Ezio Scida.

IL PROGRAMMA COMPLETO

mar 11/05

Napoli Udinese ore 20:45

mer 12/05

Cagliari Fiorentina 18:30

Lazio Parma 20:45

Inter Roma 20:45

Sassuolo Juventus 20:45

Torino Milan 20:45

Atalanta Benevento 20:45

Bologna Genoa 20:45

Sampdoria Spezia 20:45

lun 13/05

Crotone Verona 20:45