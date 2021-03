Serie A, che menù per la domenica: tutte le big italiane in campo

La ventottesima giornata di Serie A prosegue di domenica. Sono ben sei le partite in programma per oggi con tutte le big italiane in campo eccetto l'Inter, la cui partita con il Sassuolo è stata rinviata causa Covid. Si parte con il lunch match delle 12:30 che metterà di fronte Juric e Gasperini, in una partita che si giocherà su ritmi altissimi. Al Bentegodi va in scena Hellas Verona - Atalanta. Si prosegue con tre gare alle 15: la Lazio in trasferta a Udine, la Juventus ospita il Benevento e la Sampdoria affronta il Torino. Altro scontro interessante alle 18 con il Milan, chiamato a riscattare l'eliminazione in Europa League, che se la vedrà con la Fiorentina al Franchi. Il programma si chiude con il big match delle 20:45, cruciale per la corsa alla Champions League. All'Olimpico sarà Roma contro Napoli.

IL PROGRAMMA

12:30 Verona - Atalanta

15 Udinese - Lazio

15 Juventus - Benevento

15 Sampdoria - Torino

18 Fiorentina - Milan

20:45 Roma - Napoli