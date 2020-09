Serie A, chi vincerà lo scudetto? Il sondaggio di 433 - FOTO

Il countdown è terminato. Oggi inizia la Serie A 2020/21. L'attesa è finita e le migliori squadre italiane sono pronte a darsi in battaglia in campo. La Juventus cerca il decimo scudetto consecutivo ma le inseguitrici si sono rinforzate. Il noto portale 433 ha pubblicato una vignetta simbolica su Instagram. Nel Colosseo sono raffigurati in top player dei principali club italiani pronti a sfidarsi come gladiatori nell'Antica Roma. Presenti Immobile, Ronaldo, Lukaku, Gomez, Ibrahimovic e Zaniolo.