Serie A, classifica assist: Milinkovic resta sul podio, sale Luis Alberto

Il serbo è attualmente al secondo posto. Luis Alberto aggancia il quarto posto. La classifica completa della massima serie.

Fonte: Antoniomaria Pietoso - Lalaziosiamonoi.it

SERIE A CLASSIFICA ASSIST - Gran fermento nelle zone alte della classifica degli assist della Serie A. Berardi si conferma sempre più leader con dodici passaggi vincenti messi a segno. Alle sue spalle la coppia formata da Milinkovic Savic e Calhanoglu a dieci. Piccolo passo in avanti per Luis Alberto che aggancia Barella a nove. A quota sette ci sono Felipe Anderson e Caprari, mentre, per la Lazio, Pedro e Zaccagni sono a quattro. A due troviamo Immobile, Lazzari, Cataldi e Basic, mentre a uno Raul Moro, Patric e Reina. Ricordiamo che questa che segue è la classifica ufficiale della Lega di Serie A. Ecco la graduatoria:

1) 12 assist: D. Berardi (Sassuolo),

2) 10 assist S. Milinkovic Savic (Lazio), H. Calhanoglu (Inter),

4) 9 assist: N. Barella (Inter), Luis Alberto (Lazio),

6) 8 assist: Lorenzo Insigne (Napoli), J. Veretout (Roma), A. Candreva (Sampdoria)

9) 7 assist: Felipe Anderson (Lazio), G. Caprari (Verona)

11) 6 assist: M. Pasalic (Atalanta),N. Gonzalez (Fiorentina), Mario Rui (Napoli), H. Mkhitaryan (Roma), I. Success (Udinese), I.Perisic (Inter),

16) 5 assist: E. Dzeko (Inter), P. Dybala (Juventus), T. Hernandez (Milan), Mario Rui (Napoli), P. Zielinski (Napoli), G. Kyriakopoulos (Sassuolo), Pereyra (Udinese), D. Faraoni (Verona), R. Marin (Cagliari), L. Muriel (Atalanta), H. Lozano (Napoli), D. Zappacosta (Atalanta), R. Leao (Milan), Osimhen (Napoli), D.Verde (Spezia),

29) 4 assist: Pedro (Lazio), M. Zaccagni (Lazio), A. Miranchuk (Atalanta), D. Zapata (Atalanta), M. Barrow (Bologna), A. Cambiaso (Genoa), D. Dumfries (Inter), E. Elmas (Napoli), M. Politano (Napoli), F. Ruiz (Napoli), Di Lorenzo (Napoli) F. Caputo (Sampdoria), S. Lukic (Torino), Joao Pedro (Cagliari), D. Lazovic (Verona), Singo (Torino), M. Aramu (Venezia), R. Soriano (Bologna), E. Shomurodov (Roma), G. Deulofeu (Udinese), N. Bajrami (Empoli), T. Abraham (Roma), Simeone (Verona), Ilic (Verona),

88) 2 assist: C. Immobile (Lazio), T. Basic (Lazio), D. Cataldi (Lazio), M. Lazzari (Lazio)

134) 1 assist: Raul Moro (Lazio), P. Reina (Lazio), G. Patric (Lazio)