Serie A, classifiche a confronto: Lazio e Inter in negativo, Milan sorprende

Termina la 33° giornata di Serie A ed è subito ora di conteggi. In questo nuovo turno di campionato sono state maturate 7 vittorie e 3 pareggi, tra cui anche quello della Lazio allo scadere con il Torino. Mettendo le classifiche a confronto dopo 33 giornate di Serie A, il Milan capolista ha cinque punti in più, mentre, confronto negativo per Inter (-7) e Juventus (-3) con il Napoli che è a +1 rispetto alla scorsa stagione. Simile sorte degli uomini di Maurizio Sarri che hanno 6 punti in meno rispetto alla Lazio di Simone Inzaghi. Di seguito la situazione completa.

Milan 71 (+5)

*Inter 69 (-7)

Napoli 67 (+1)

Juventus 63 (-3)

Roma 58 (+3)

Lazio 56 (-6)

*Fiorentina 56 (+23)

*Atalanta 51 (-14)

Hellas Verona 48 (+7)

Sassuolo 46 (-6)

*Torino 40 (+8)

**Udinese 39 (+3)

*Bologna 38 (=)

Empoli 34 (in Serie B)

Spezia 33 (=)

Sampdoria 29 (-13)

Cagliari 28 (-3)

*Venezia 22 (in Serie B)

Genoa 22 (-14)

**Salernitana 19 (in Serie B)



*Una partita in meno: confronto calcolato con le prime 32 giornate della Serie A 2020/21

**Due partite in meno: confronto calcolato con le prime 31 giornate della Serie A 2020/21