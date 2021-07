Serie A, Costa: "Sì a riapertura stadi, ma non al massimo della capienza"

ULTIME DA FORMELLO AURONZO GIORNO 1 - LAZIO, LE 4 AMICHEVOLI NEL CADORE: IL PROGRAMMA UFFICIALE La Lazio si è imbarcata meno di un'ora fa sul veivolo che la condurrà a Venezia e da lì, in pullman, ad Auronzo di Cadore. Il giorno 1 del ritiro è così scandito dai preparativi. Un paese che per l'ennesimo anno si prepara ad... La Lazio si è imbarcata meno di un'ora fa sul veivolo che la condurrà a Venezia e da lì, in pullman, ad Auronzo di Cadore. Il giorno 1 del ritiro è così scandito dai preparativi. Un paese che per l'ennesimo anno si prepara ad... WEBTV AURONZO GIORNO 5 - LAZIO, LUIS ALBERTO RAGGIUNGE I COMPAGNI IN RITIRO - FOTO&VIDEO Dopo non aver risposto alla convocazione della Lazio, Luis Alberto intorno alle 21.30 ha fatto il suo arrivo ad Auronzo di Cadore, dove si raggiungerà finalmente i compagni, in ritiro da cinque giorni tra le Tre Cime di Lavaredo. Lo spagnolo, a bordo di... Dopo non aver risposto alla convocazione della Lazio, Luis Alberto intorno alle 21.30 ha fatto il suo arrivo ad Auronzo di Cadore, dove si raggiungerà finalmente i compagni, in ritiro da cinque giorni tra le Tre Cime di Lavaredo. Lo spagnolo, a bordo di... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DALL'INGHILTERRA: BIANCOCELESTI SU SHAQIRI, LA VALUTAZIONE DEL LIVERPOOL La Lazio starebbe facendo sul serio per Xherdan Shaqiri. L'attaccante esterno del Liverpool diverse volte è stato accostato ai biancocelesti in passato, stavolta però la voce rimbalza forte dall'Inghilterra. La testata The Athletic UK, sottolinea il... La Lazio starebbe facendo sul serio per Xherdan Shaqiri. L'attaccante esterno del Liverpool diverse volte è stato accostato ai biancocelesti in passato, stavolta però la voce rimbalza forte dall'Inghilterra. La testata The Athletic UK, sottolinea il...