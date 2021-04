Serie A, Crotone beffato ancora allo scadere: lo Spezia vince e vede la salvezza

Nel primo match della 30ª giornata di Serie A, lo Spezia supera 3-2 uno sfortunato Crotone. Al Picchi, gli ospiti chiudono in vantaggio il primo tempo grazie a un eurogol di Djidji che beffa Provedel con un pallonetto da fuori area. Nella ripresa Verde acciuffa il pareggio con un destro potente. Gli spezzini sembrano avere la gara in pugno ma il solito Simy con un tap in trova il nuovo vantaggio per i suoi. Il Crotone vede la vittoria ma negli ultimi tre minuti succede l'impossibile. Prima Maggiore e poi Erlic in mischia ribaltano il risultato consegnando i tre punti a Italiano. Lo Spezia vola a 32 punti, gli uomini di Cosmi sempre più ultimi a quota 15.