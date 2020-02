Serie A, dalla prossima stagione la nuova VAR Room centralizzata: i dettagli

Il VAR, strumento a disposizione degli arbitri ed al centro di numerose polemiche di tifosi ed addetti ai lavori, è pronta a migliorarsi. A partire dalla prossima stagione, sarà introdotta una VAR Room centralizzata, che prenderà in esame tutti i casi più 'spinosi' ed avrà sede al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Ad annunciarlo, la stessa AIA con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, in cui viene spiegato anche lo scopo del progetto: "L'iniziativa è tesa a favorire l'unicità di indirizzo tecnico per arbitri, assistenti arbitrali, IV ufficiali e, quindi, maggiore interscampbio e uniformità nelle valutazioni, che porterà ad una migliore crescita valoriale e formativa degli Arbitri, i cui effetti saranno apprezzarti non solo da tutti gli stakeholders di riferimento del calcio, ma pure dall'intera organizzazione arbitrale".

