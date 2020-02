Lazio, Milinkovic sfida MikeShowSha a colpi di rigori e traverse - VD

Tra un impegno e l'altro in campionato, Sergej Milinkovic-Savic si è ritagliato del tempo per una particolare sfida con MikeShowSha, youtuber di fede biancoceleste. I due si sono misurati in tre round: nel primo l'obiettivo era colpire la traversa, nel secondo beffare il portiere con un tiro dagli undici metri e, nell'ultimo, quello decisivo, i due hanno cercato nuovamente di colpire la traversa ma da lunghissima distanza, più o meno da centrocampo. Alla fine, i pronostici hanno avuto ragione ed il 'Sergente' si è aggiudicato tutte le prove, spingendo l'avversario ad ammettere: "È davvero troppo forte, mi dispiace". Poi, i due hanno scherzato su un possibile approdo dello youtuber tra le fila della Lazio, con Milinkovic che si è reso disponibile a 'metterci una buona parola' con il presidente biancoceleste: "Chiamo Claudio (Lotito, ndr), gli dico che hai forza ma non precisione".

SOCIAL - Al termine del video, il 'Sergente' ha pubblicato una foto insieme a Mike sul proprio profilo Instagram, regalando ai suoi 'folllowers' la possibilità di aggiudicarsi la sua maglia. Tifosi della Lazio, e non, avranno a disposizione circa una settimana per commentare sotto il post pubblicato dal centrocampista serbo e sperare nella fortuna.

