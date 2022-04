Serie A, dallo scudetto alla Champions e non solo. Quanto vale il piazzamento in classifica?

TUTTOmercatoWEB.com

Manca sempre meno al termine della stagione. Solo 7 gare e poi anche il campionato 2021/2022 sarà in archivio. Ancora tanti verdetti però devono essere scritti: scudetto, qualificazione Champions, ma anche le retrocessioni e non solo. Il piazzamento che ogni club raggiungerà a maggio sarà importante non solo a livello sportivo, ma soprattutto a livello economico.

In base alla posizione che si raggiungerà in classifica ci saranno infatti ricavi differenti che rimandano poi ai diritti televisivi. Ad esempio chi vince lo scudetto incasserà ben di 17,6 milioni di euro mentre chi arriverà terzo 12,7. Netta differenza anche tra il quarto e il sesto posto con rispettivamente: 10,6 e 7,7 milioni di euro.

Di seguito la classifica completa

1. 17,6 milioni di euro

2. 14,8 milioni di euro

3. 12,7 milioni di euro

4. 10,6 milioni di euro

5. 9,2 milioni di euro

6. 7,7 milioni di euro

7. 6,3 milioni di euro

8. 5,6 milioni di euro

9. 4,9 milioni di euro

10. 4,2 milioni di euro

11. 3,5 milioni di euro

12. 3,2 milioni di euro

13. 2,8 milioni di euro

14. 2,5 milioni di euro

15. 2,1 milioni di euro

16. 1,8 milioni di euro

17. 1,4 milioni di euro

18. 1 milione di euro

19. 0,7 milioni di euro

20. 0,4 milioni di euro