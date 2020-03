Serie A, Di Livio: "Lotito non lo capisco, il campionato va annullato"

Chi pensava che il momento di emergenza avrebbe generato soltanto solidarietà, si sbagliava. In Lega spaccature e nuovi attacchi sono all'ordine del giorno con i club di Serie A divisi sulla possibilità di riprendere il campionato nelle prossime settimane. Tutto dipenderà ovviamente dalla diffusione del virus, ma in molti sembrano voler dare lo stop alla stagione a prescindere. Parere opposto a chi, come il presidente della Lazio Claudio Lotito, vorrebbe invece tornare a giocare non appena possibile. Proprio in questi giorni il numero uno biancoceleste è tra i più bersagliati. Le ultime critiche dall'ex calciatore della Juventus Angelo Di Livio a Tuttosport: “E’ arrivato il momento di chiudere tutto e annullare definitivamente il campionato. Non ha alcun senso giocare, la gente a tutto sta pensando tranne che al campionato. Io a volte Lotito non lo capisco. Credo che prima del calcio debbano venire fuori altri valori, come la salute. Bisogna fare le cose per bene e fermarsi. Preferisco ricominciare serenamente una nuova stagione, pulita e lineare”.

