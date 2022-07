Serie A, dopo Dazn anche Tim lancia la sua offerta: dettagli e costi

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo Dazn anche Tim ha svelato la sua personale offerta per la prossima stagione che prenderà il via il maniera ufficiale il 13 agosto. Per chi si abbonerà entro il 30 luglio il prezzo sarà di 19,99 euro al mese per un anno. L'offerta comprende la Serie A su DAZN, ma anche tutta la Champions League visibile su Infinity+ (escluse quelle in esclusiva Amazon Prime) e ha un costo di attivazione pari a 19,99 euro o 9,99 euro per chi è già in possesso di un TimVision Box. Non solo, la visione sarà gratuita fino al 31 agosto.

L'abbonamento potrà essere utilizzato su due dispositivi in contemporanea ma solo fino al 31 ottobre 2022 come si evince nel comunicato apparso sul sito ufficiale: "La Serie A TIM con 10 partite su 10 per ogni turno (di cui 7 in esclusiva), tutte le partite di UEFA Europa League, i migliori match della UEFA Conference League e tanto altro sport…in promozione, su un massimo di due (2) dispositivi contemporaneamente fino al 31/10/22".