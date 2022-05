Serie A, eletti gli MVP della stagione: c'è un biancoceleste

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Manca una sola giornata alla fine del campionato. La Lega Serie A ha comunicato gli MVP della stagione che si sono messi in luce e hanno determinato i cammini delle rispettive squadre. Di seguito l'elenco dei vincitori: Victor Osimhen (miglior U23), Mike Maignan (miglior portiere), Gleison Bremer (miglior difensore), Marcelo Brozovic (miglior centrocampista), Ciro Immobile (miglior attaccante). Il capitano della Lazio riceve il premio per la seconda volta. I giocatori riceveranno il premio in campo prima della partita di quest'ultima giornata e nella prossima stagione avranno la patch sulla maglia.