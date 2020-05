Serie A, entro sabato nuova riunione della Commissione Scientifica: decisione sui tamponi

Tra la giornata di domani e quella di sabato, secondo Radiosei, dovrebbe tornare a riunirsi la Commissione Medico Scientifica Federale che dovrà normare come e quando fare i tamponi ai calciatori e agli staff. L'obiettivo, viene spiegato durante la rassegna, è quello di eseguirli prima di ogni partita per avere i risultati in anticipo rispetto al fischio d'inizio. E la speranza è avere tra tre settimane un molecolare rapido validato per sostituire i tamponi.