Serie A, fissata nuova assemblea di Lega: si decide sugli slot orari

La Lega Serie A ha convocato per lunedì 21 giugno un'assemblea nel corso della quale i club saranno chiamati a prendere una serie di decisioni. In particolare, le società dovranno nuovamente affrontare il tema del "calcio spezzatino". Argomento che s'era affrontato già nell'ultima assemblea, in cui era arrivato il via libera alla proposta di spalmare le dieci gare di ogni giornata in Serie A in altrettanti orari diversi, con 13 voti a favore. Tuttavia, la decisione era stata immediatamente revocata nell'ottica di una maggiore valorizzazione. I club si sarebbero aggiornati e sarebbero tornati a votare. Lo faranno il 21 giugno prossimo. Oltre al Monday Night delle 20.45, l'ipotesi vedrebbe le partite al sabato in quattro finestre diverse (14.30, 16.30, 18.30 e 20.45) e quelle di domenica in cinque (12.30, 14.30, 16.30, 18.30 e 20.45).

Immobile nuovo testimonial Carpisa. Il Ceo Cimmino: "Ciro volto della ripartenza"

Cessione Salernitana, la Figc fissa i paletti: la situazione

TORNA ALLA HOMEPAGE