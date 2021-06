Cessione Salernitana, la Figc fissa i paletti: la situazione

Il tempo stringe e il 25 giugno si avvicina. In casa Salernitana sale la tensione per capire quali saranno le sorti del club. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei nella giornata di ieri c'è stato un incontro tra i legali della Federcalcio e dei due gruppi che detengono la proprietà del club; Enrico Lotito e Marco Mezzaroma, figlio e cognato del patron Caludio. La Figc ha imposto i paletti che dovranno essere rispettati.

Il trust può essere una soluzione ma il soggetto terzo, a cui andrebbe temporaneamente la proprietà, dovrà necessariamente una persona giuridica, una società. Non quindi una persona fisica come si era ipotizzato all'inizio. Il trust dovrebbe durare massimo per sei mesi quindi al massimo a gennaio di dovrà poi avere una nuova società. Per quanto riguarda la vendita però fino ad ora nessuna offerta all'altezza è stata presentata ma anche in questo caso la Federcalcio vorrebbe che fosse un soggetto terzo a studiare e determinare il valore della società. Solo una settimana, poi la Salernitana dovrà dare una risposta.

