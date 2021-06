Calciomercato Lazio, dal sogno Insigne a Kostic e Ilicic: i nomi per l'attacco

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio che verrà continua a prendere forma. Tare e Sarri stanno ridisegnando la squadra di domani e dovranno fare i conti con una possibile partenza illustre. Il candidato numero uno è Joaquin Correa. L'argentino piace parecchio in Premier con Tottenham, Arsenal ed Everton che hanno fatto più di un sondaggio. Se l'ex Siviglia dovesse salutare si andrebbe alla ricerca del suo sostituto. Il sogno rimane Lorenzo Insigne. Anche se non c'è stata una vera e propria trattativa, la voglia di ricostruire in biancoceleste la coppia ammirata in Nazionale affascina molto Formello. Il folletto napoletano non è l'unico nome sulla lista visto che c'è anche Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte. Nelle prossime ore potrebbe addirittura esserci un incontro e si lavora a un prestito con obbligo di riscatto legato ad alcuni traguardi. La richiesta dei tedeschi è di circa 30 milioni e la concorrenza è tanta, ma la Lazio spera di riuscire ad avere la meglio. Va seguita da vicino la situazione relativa a Josip Ilicic, in uscita dell'Atalanta. Altro profilo attenzionato è quello Julian Brandt del Borussia Dortmund, ma anche per lui la strada è in salita. Piace anche Riccardo Orsolini del Bologna.