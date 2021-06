Calciomercato Lazio, gli occhi della Premier su Correa: e il Tottenham...

CORREA-LAZIO, POSSIBILE ADDIO - Potrebbe essere l'attaccante argentino a salutare la Lazio in questa sessione di calciomercato. Una cessione rilevante può essere utile a rimpinguare le casse per poi accontentare Sarri sul mercato. Il nuovo tecnico ha le idee chiare e ha già fatto specifiche richieste alla società. Vista la carenza di esterni veri d'attacco, la Lazio dovrà puntellare la rosa a in quel settore del campo. Correa non è un'ala pura e per questo potrebbe non fare al caso del Comandante. Le principali richieste per il Tucu arrivano dalla Premier League. Oltre ad Arsenal ed Everton, che hanno sondato il terreno per il numero 11, anche il Tottenham può rivelarsi una pista calda. Gli Spurs potrebbero piombare sul calciatore che piace molto a Fabio Paratici, nuovo direttore sportivo della società inglese. L'ex dirigente della Juventus aveva cercato Correa anche la scorsa estate. Per l'argentino aveva preparato un'offerta per un prestito oneroso biennale (circa 8 milioni) con riscatto a circa 40 milioni. Una formula che non convinceva la Lazio. Dodici mesi più tardi, Paratici può provarci di nuovo per l'attaccante ex Siviglia. Per Correa si parte da una base d'asta di 40 milioni di euro (a 35 si può comunque chiudere) e Lotito vorrebbe cedere il Tucu solo a titolo definitivo.