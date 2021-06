Calciomercato Lazio, occhi su Kostic: è sfida all'Inter

La Lazio progetta il futuro, Tare e Sarri sono in costante contatto per pianficare le mosse di mercato e individuare i profili migliori per alzare il livello della rosa e adattarle alle idee di calcio del nuovo allenatore. L'ultima idea biancoceleste - secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà - è Filip Kostic. Esterno offensivo dell'Eintracht Francoforte e della nazionale serba, classe 1992, può diventare il grande obiettivo di mercato della Lazio. Su Kostic c'è anche l'Inter che, però, in questo momento non ha la forza economica per concludere un'operazione da 25 milioni di euro. Cifra importante che la Lazio potrebbe spendere se dovesse andare via Correa che interessa soprattutto in Premier. Kostic è un esterno di gamba e di tecnica, Sarri lo apprezzò nella semifinale di Europa League 2019 quando il Chelsea alla fine la spuntò proprio sui tedeschi. La Lazio ci prova, dunque, è previsto un incontro con emissari dell'Eintracht già entro il weekend.

Publicato il 17/06 alle 00:30