Serie A, Frecciarossa nuovo partner di Coppa Italia e Supercoppa

La Coppa Italia e la Supercoppa hanno un nuovo sponsor. La Lega di Serie A ha infatti stretto un accordo con Trenitalia che sarà nuova partner non solo delle due competizioni ma anche Travel Partner della Serie A TIM e della eSerie A TIM per i prossimi due anni. A partire dai sedicesimi di Coppa Italia la nuova denominazione del torneo sarà “Coppa Italia Frecciarossa” e la stessa Supercoppa che si giocherà il 12 gennaio del 2022 tra Inter e Juventus acquisirà la nuova denominazione "Supercoppa Frecciarossa".

"Siamo molto felici di dare il 'benvenuto a bordo', tra i partner ufficiali di Lega Serie A, a Trenitalia, la grande azienda italiana della mobilità capace di far viaggiare, in sicurezza e in maniera puntuale ed efficace, milioni di italiani. Questa importante partnership è frutto del riposizionamento della Coppa Italia iniziato proprio nella stagione sportiva in corso dopo l’introduzione di un nuovo e più competitivo format del torneo che, proprio per questa ragione, ha generato un aumento dei ricavi derivanti dalla vendita dei diritti a nuovi broadcasters domestici e internazionali", queste le parole dell'ad della Serie A Luigi De Siervo.

Anche l'ad e Direttore Generale di Trenitalia, Luigi Corradi, ha espresso la sua opinione in merito: "Siamo particolarmente soddisfatti di questa partnership perché ci avviciniamo a tante persone appassionate di calcio per raccontare l’impegno di Trenitalia e Frecciarossa per un’autentica mobilità sostenibile e integrata. Inoltre, l’accordo con Lega Serie A assume anche una fondamentale importanza in un momento di ripartenza del Paese dove il treno, mezzo green per eccellenza, è al centro di un nuovo modello di trasporto condiviso e collettivo".

