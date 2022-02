Serie A, Gasperini inciampa sul Cagliari: la classifica si accorcia

Il lunch match della 24esima giornata di Serie A lo vince a sorpresa il Cagliari. Gli uomini di Mazzarri si impongono a Bergamo contro un'Atalanta scarica e con poche idee. Nel primo tempo succede poco e niente. Nella ripresa si infiamma la sfida. I sardi vanno in vantaggio grazie a Gaston Pereiro e gioca con un uomo in più dopo l'espulsione di Musso per un tocco di mano fuori dall'area di rigore. La Dea non molla e trova il pari con Palomino. Pochi giri di lancette e gli ospiti tornano avanti ancora con l'attaccante uruguaiano. Mazzarri esce momentaneamente dalla zona retrocessione, mentre Gasperini perde altri punti in zona Europa. Adesso la Juventus è a -1 e la Lazio a -4.