Serie A | Giocatori omosessuali? Tardelli: "Ci sono, ma hanno paura"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nell'intervista rilasciata a Libero Marco Tardelli ha toccato temi importanti come l'omosessualità nel calcio. Per l'ex calciatore non è possibile che in Serie A ci sia solo un giocatore che abbia fatto coming out (Jakub Jankto, neo acquisto del Cagliari, ndr.). Il campione del Mondo nell'82 ha dichiarato: "Un'incongruenza: il timore dei calciatori gay di svelare la propria sessualità, è impossibile che nelle 20 squadre di Serie A ce ne sia soltanto uno, Jankto. Vige la paura. Il mondo è cambiato: non vedo perché non debba cambiare anche il calcio".