Serie A, gli scatti della 30ª giornata: l’urlo del Sergente Milinkovic - FOTO

La 30ª giornata di Serie A si è conclusa con le vittorie di tutte le big del campionato sempre più lanciate per i loro obiettivi. L'Inter supera il Cagliari e vola verso lo Scudetto. Successo anche per Milan, Juventus, Atalanta, Napoli, Lazio e Roma che proseguono la loro marcia verso un posto in Champions League. La pagina Instagram della Lega Serie A ha pubblicato i dieci scatti emblematici di questo turno tra cui c'è l'esultanza rabbiosa di Milinkovic che, con una testata nel recupero, ha consentito ai biancocelesti di annientare l'Hellas Verona.