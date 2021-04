Serie A, gli scatti della 33ª giornata: il mucchio biancoceleste - FOTO

La 30ª giornata di Serie A si è conclusa con le importanti vittorie in zona Champions di Lazio, Napoli e Atalanta. L'Inter supera il Verona e vola verso lo Scudetto mentre la Juve inciampa a Firenze e si lascia scavalcare in classifica dai partenopei. Il Milan crolla all'Olimpico sotto ai colpi dei biancocelsti di Inzaghi che si rilanciano e mettono pressione alle altre. Una gara praticamente perfetta quella di Immobile e compagni che annientano i rossoneri e possono continuare a sperare in un posto nell'Europa che conta. La pagina Instagram ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato i dieci scatti emblematici di questo turno tra cui c'è l'esultanza dei calciatori biancocelesti dopo il primo gol di Correa che ha aperto le danze nel match dell'Olimpico.