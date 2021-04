Serie A | Harakiri Roma: da 0-1 a 3-1 all'Olimpico di Torino. Granata verso la salvezza

I risultati dei due tempi possono far pensare a un cambio di passo del Torino avvenuto nell'intervallo: per passare dallo svantaggio iniziale per 0-1 alla vittoria finale per 3-1 si pensa serva necessariamente uno "switch" (per usare un inglesismo) mentale. Invece no. Il Torino è stato martello per tutti e 90 i minuti meritando la vittoria, ma ha trovato davanti a sé una squadra che è stata ben capace di fare da incudine, subire i colpi e capace di sfruttare una delle poche azioni a disposizione. Al 3' la Roma è passata in vantaggio con Borja Mayoral, poi pochi lampi senza impensierire più di tanto Milinkovic-Savic (Vanja, fratello di Sergej). Il resto lo ha creato esclusivamente il Toro, senza riuscire però a finalizzare degnamente le azioni costruite. Nel secondo tempo è arrivato l'exploit granata: al 57' Sanabria ha riportato il risultato in equilibrio, poi il subentrato Zaza ha segnato il gol del 2-1 al 71' (minuto nefasto per i romanisti) e Rincon ha chiuso i giochi al 92' segnando il definitivo 3-1. Nel finale la Roma ha chiuso anche la partita in 10 per l'espulsione di Diawara all'85'.

COME CAMBIA LA CLASSIFICA - La Roma ha perso tre punti fondamentali per la corsa alla Champions League: i giallorossi sono rimasti fermi al settimo posto con 54 punti, 4 in meno della Lazio che deve recuperare la gara proprio contro il Torino. I piemontesi, dal canto loro, si portano a 30 punti raggiungendo la Fiorentina e il Benevento a +5 dal terzultimo posto.