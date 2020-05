Serie A, i club che utilizzano più Under 21: la posizione della Lazio

Utilizzando i dati del Cies, Sky Sport ha stilato una particolare classifica, basandola sull'utilizzo dei giocatori Under 21 da parte dei club di Serie A. In prima posizione c'è il Genoa, con una percentuale del 19,2. I rossoblù sono seguiti rispettivamente da Milan e Bologna. Più in basso Sassuolo e Roma. La Lazio è terzultima, in diciottesima posizione, a quota 0,4%. Solamente Udinese e Lecce registrano un dato minore rispetto alla squadra di Simone Inzaghi. Più in generale, prendendo in considerazione i cinque migliori campionati europei, il massimo torneo nostrano è penultimo (7,7%): chiude la Liga, fanalino di coda.

Cucchi: "Non capisco l'accanimento nei confronti della Lazio"

Lazio, finalmente si torna a Formello: attese comunicazioni definitive su test e allenamenti

TORNA ALLA HOMEPAGE