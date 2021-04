Serie A, i giocatori più svalutati da inizio anno: tanta Roma, ma anche un biancoceleste

Con le prestazioni fin qui accumulate in questa stagione diversi calciatori hanno visto cambiare il proprio valore di mercato. Non solo in positivo chiaramente ma anche in negativo, come mostra questa classifica pubblicata da Transfermarkt. Il sito sportivo ha elencato i 10 giocatori di Serie A che più di tutti si sono svalutati dall'inizio del campionato. Guida la classifica Javier Pastore della Roma e oltre a lui sono presenti anche altri ex giallorossi come Kalinic, Nainggolan e Kolarov. Al 6° posto della graduatoria però troviamo Mateo Musacchio, difensore acquistato a gennaio dalla Lazio che fin qui ha deluso le aspettative. Di seguito la classifica completa.

1) JAVIER PASTORE (Roma): diminuzione del 75% del valore di mercato (valore attuale 2 mln)

2) JOSÉ CALLEJON (Fiorentina): diminuzione del 74% del valore di mercato (valore attuale 2,5 mln)

3) KWADWO ASAMOAH (Cagliari): diminuzione del 69% del valore di mercato (valore attuale 2 mln)

3) DIEGO GODIN (Cagliari): diminuzione del 69% del valore di mercato (valore attuale 2,5 mln)

5) FAOUZI GHOULAM (Napoli): diminuzione del 68% del valore di mercato (valore attuale 3 mln)

6) MATEO MUSACCHIO (Lazio): diminuzione del 67% del valore di mercato (valore attuale 3 mln)

7) NIKOLA KALINIC (Verona): diminuzione del 63% del valore di mercato (valore attuale 2,5 mln)

7) RADJA NAINGGOLAN (Cagliari): diminuzione del 63% del valore di mercato (valore attuale 6 mln)

9) ALEKSANDAR KOLAROV (Inter): diminuzione del 62% del valore di mercato (valore attuale 2,5 mln)

9) IAGO FALQUE (Benevento): diminuzione del 62% del valore di mercato (valore attuale 2,5 mln)