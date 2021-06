Serie A, i maratoneti del campionato: un biancoceleste nella Top 5

È tempo di statistiche in Serie A. Dopo la conclusione del campionato, è il momento giusto per analizzare i numeri delle squadre protagoniste e dei giocatori in mezzo al campo. Quali sono i giocatori che hanno macinato più chilometri nell'ultima stagione? Come riportato da chiamarsibomber.com, la Top 5 dei maratoneti del campionato italiano è composta interamente da centrocampisti. Tra loro, al quinto posto in classifica, c'è Milinkovic della Lazio.

LA CLASSIFICA PER KM PERCORSI

5. Sergej Milinkovic-Savic media di 11,432 km percorsi a partita

4. Nicolò Barella media di 11,447 km percorsi a partita

3. Marko Rog media di 11,555 km percorsi a partita

2. Morten Thorsby media di 11,726 km percorsi a partita

1. Marcelo Brozovic media di 11,929 km percorsi a partita