Serie A, i risultati delle 15: la Roma espugna Marassi, pari tra Atalanta e Inter

Si chiudono i match delle 15 in Serie A. Due pareggi e una vittoria esterna in questa domenica pomeriggio. La Roma vince a Marassi contro il Genoa trainata dalla tripletta di uno scatenato Mkhitaryan. Per i rossoblu a segno Pjaca. Il big match di Bergamo tra Atalanta e Inter termina senza vincitori né vinti. Succede tutto nella ripresa, Lautaro Martinez sblocca la gara e Miranchuk fissa il risultato sul definitivo 1-1. Match tutt'altro che divertente a Torino dove i granata non vanno oltre lo 0-0 con il Crotone. Calabresi sempre più ultimi a quota 2 punti.