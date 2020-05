Serie A, il calcio senza Coronavirus: oggi si sarebbe giocata l'ultima giornata

Tentiamo di dimenticare, almeno per qualche minuto, la pandemia di Coronavirus, la lunga serie di contagiati, il lockdown e lo stop del campionato. Missione decisamente non facile, anche perché la normalità appare ancora lontana. E mentre il Governo e le istituzioni del calcio stanno provando a far ripartire il massimo torneo nostrano intorno alla seconda metà di giugno, proprio l'attuale week-end, senza la drammatica parentesi del virus, sarebbe stato l'ultimo della stagione. La Lazio avrebbe affrontato il Napoli al San Paolo mentre la Juventus, la capolista nel momento in cui è arrivato lo stop del torneo, se la sarebbe vista con la Roma. Una doppia sfida in contemporanea che, magari, sarebbe stata decisiva per decretare i campioni d'Italia. Purtroppo, però, tutto è stato rinviato. Il rush finale del campionato di Serie A è ancora tutto da vivere. Tifosi e appassionati non aspettano che il via libera.

