Serie A, il derby di Milano è nerazzurro: Lautaro e Lukaku fanno volare l'Inter

La doppietta di Lautaro Martinez, la firma di Lukaku. L'Inter stravince 3-0 e manda un messaggio fortissimo al campionato: è quella di Conte la squadra da battere. Difficile però vedendo la prestazione nel derby di Milano. E quando c'è da soffrire ci pensa Handanovic a salvare i nerazzurri. In apertura di ripresa, con il risultato ancora sull'1-0, il portiere sloveno si è superato con tre interventi prodigiosi. Sconfitta amarissima per il Milan, la seconda consecutiva, la terza negli ultimi cinque incontri. Non è un momento facile per la formazione di Pioli, che rimane ferma a quota 49, solo 6 punti in più della Lazio.