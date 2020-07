Serie A, il Milan cala il poker e stende la Juventus: la Lazio resta a -7

Dopo la sconfitta della Lazio con il Lecce, la Juventus scende in campo con il Milan per provare ad allungare e mettere nel mirino lo Scudetto. Non una sfida facile per i bianconeri, che si trovano davanti a un rivale motivato e rinvigorito dai recenti risultati. Il primo tempo non regala molte emozioni, le due compagini danno vita a una vera e propria partita a scacchi che però non esalta. Nel secondo tempo, invece, arriva un turbine di gol. La Juventus piazza un uno-due micidiale subito alla ripresa dei giochi. Prima Rabiot insacca da fuori area, poi Ronaldo raddoppia dopo 5 minuti. Ma gli uomini di Pioli non ci stanno e incredibilmente mettono alle corde i bianconeri. Calcio di rigore al 62' per un intervento in area di Bonucci, Ibrahimovic non sbaglia dal dischetto e accorcia le distanze. Solo 4 giri di lancette e il Milan pareggia: il solito Ibrahimovic serve Kessie, che controlla e spedisce il pallone in rete. La Juventus non ha il tempo di riprendersi, dopo un altro minuto si ritrova addirittura in svantaggio: Rebic allarga per Leao, che entra in area dalla sinistra e trova il gol grazie a una deviazione di Rugani. C'è tempo anche per il poker, al minuto 80': assist di Bonaventura, botta vincente di Rebic. Una vera e propria gara senza esclusioni di colpi, fino al 90' minuto. Al triplice fischio, però, è il Milan a festeggiare. La Juventus cade a San Siro e non riesce ad allungare sulla Lazio, che rimane dunque a - 7. Salto notevole dei rossoneri, che passano a 49 punti scavalcando Roma e Napoli.