Serie A, il Milan continua a vincere e l'Empoli batte il Cagliari: tutti i risultati

Si sono appena concluse le due gare di Serie A in programma oggi alle 20.45. Il Milan batte il Venezia grazie ai gol di Brahim Diaz e Theo Hernandez. Il primo mette al 68' la firma sul tabellino, mentre il compagno di squadra viene fatto entrare in campo da Stefano Pioli al 59' e all'82' sigla la rete del definitivo 2 a 0. In questo modo i rossoneri, reduci dalla vittoria contro la Lazio e il pareggio con la Juventus, vanno a quota 13 punti in classifica, in parità rispetto all'Inter. Vince anche l'Empoli contro il Cagliari: Andreazzoli festeggia l'arrivo di tre punti importanti grazie ai gol di Stulac e Di Francesco. Mazzarri, che aveva pareggiato con la Lazio nell'ultimo impegno di campionato, s'arrende di fronte agli avversari nella sua seconda uscita stagionale.

