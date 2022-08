Serie A, il sondaggio scatena i tifosi: senza indugi ecco la risposta - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mancano sempre meno giorni all’inizio del campionato fissato al 13 agosto, un avvio insolito condizionato dalla lunga pausa prevista dal Mondiale che si disputerà in inverno in Qatar. Non vedono l’ora tifosi e amanti del calcio di tornare ai consueti appuntamenti nel weekend, tra partite e confronti sull’andamento dei propri beniamini e della squadra del cuore. Per ingannare l’attesa la Serie A, tramite i canali social ufficiali, ha voluto interpellare il pubblico con un sondaggio: “Un centrocampista su cui punteresti per la prossima stagione...”. Tantissimi i commenti lasciati sotto il tweet della Lega e tra questi, molti riguardano inevitabilmente Sergej Milinkovic Savic. Il serbo nel corso degli anni alla Lazio si è confermato sempre più imprescindibile, una colonna portante per i suoi compagni e un punto di riferimento anche per gli allenatori non a caso è stato soprannominato il Sergente. Così per molti il suo nome è una risposta ovvia, data di getto senza nemmeno un pizzico di esitazione. Per alcuni addirittura “non c’è nemmeno bisogno di chiederlo”, sceglierebbero lui all’infinito “in qualsiasi campionato, in qualsiasi galassia”.

Un centrocampista su cui punteresti per la prossima stagione: — Lega Serie A (@SerieA) August 3, 2022

