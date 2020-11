Serie A, l'Inter schiaccia il Sassuolo: tris nerazzurro al Mapei

La nona giornata di Serie A si apre con Sassuolo - Inter. Tre punti pesanti in palio per entrambe le compagini, in lotta per i vertici della classifica. Eppure, il risultato parla di una gara a senso unico. Gli uomini di Conte aprono le danze al 4' minuto: Lautaro Martinez supera Consigli e serve Sanchez, che insacca con freddezza. Pochi giri di lancetta e arriva il raddoppio: sugli sviluppi di un corner Vidal rimette dentro forte colpendo Chiriches, deviazione fatale per Consigli. Prova a rimettersi in carreggiata il Sassuolo, che comincia a macinare gioco. Al 60' arriva però il tris nerazzurro con Gagliardini, che dopo aver stoppato la palla in corsa fulmina il portiere neroverde di prima intenzione. L'Inter rimane in pieno controllo del match, e chiude con il risultato di 3 a 0.